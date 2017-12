In der Hit-Serie "Game of Thrones" ist er als Fan-Liebling Jon Schnee der König des Nordens, doch im wahren Leben führt Kit Harington (30) nun eine weniger beliebte Gruppe an. Das Männermagazin GQ hat den britischen Schauspieler jetzt zum am schlechtesten angezogenen Mann 2018 gekürt. Entschieden wird das Ranking von Mitarbeitern der GQ sowie Modedesignern wie Giorgio Armani (83) und Sir Paul Smith (71).