Pereira reagiert grantig

Dabei schreckt der Mann mit den vielen Gesichtern, der sehr höflich und mitunter humorvoll sein kann, offenbar nicht davor zurück, Spieler öffentlich anzuprangern. Stichwort Höflichkeit: Einen Journalisten, der bezüglich Matmour nachhaken wollte, ließ er wissen: "In Portugal bin ich dazu erzogen worden, dass man einem in die Augen schaut, wenn man einem Fragen stellt." Wieder Ruhe im Raum. Pereira? Die Hände übereinander gefaltet! Keine Fragen zu Spielern also. Auch nicht zu Frank Boya, zu dem er partout nicht verraten wollte, ob er in Berlin erstmals im Kader steht.

"Wissen Sie denn um die Euphorie in der Stadt?", lautete also die nächste Frage. Pereira wäre nicht Pereira, beließe er es bei einer Phrase. "Ich merke die Emotionen um den Klub herum. Ich will jetzt aber auch bewirken, dass der Verein intern stark wird", sagte er. "Dafür brauchen wir eine positive Stimmung, wir brauchen die Fans. Das alles brauchen wir für unser Ziel, in eineinhalb Jahren in der Bundesliga zu spielen." Wer ihn so reden sah, hatte keinen Zweifel: Da vorne saß ein Mann, der weiß, welchen Widerklang seine Worte bewirken.

Dieses Signal dürfte längst bei Gegner Union angekommen sein, das nach der Winterpause aus vier Spielen zehn Punkte holte. Pereira: "Ich will mehr, werde nie zufrieden sein. Ein ambitionierter Trainer wird nie zufrieden sein." Damit war die Pressekonferenz dann auch wirklich beendet. Pereira faltete die Hände auseinander. Zeit für die Abreise. Pereira hatte fertig. Für diesmal.