20:15 Uhr, ZDFneo: Das Geheimnis im Wald, Krimi

In einer Kleinstadt im Harz verschwindet die 18-jährige Clara. Unter Verdacht steht Hans Kortmann (Christoph Waltz), der schon wegen Vergewaltigung mit Todesfolge einsaß. Schnell wird klar, dass es auch um dunkle Geheimnisse geht, die in die Vergangenheit und zu einem scheinbar aufgeklärten Mädchenmord weisen. Mit seltsamen Gefühlen kehrt Steffen Gellhagen (Pierre Besson) als Kriminalhauptkommissar nach vielen Jahren in seine kleine Heimatstadt, umgeben von den Wäldern des Harzes, zurück, um den Fall der vermissten Schülerin zu übernehmen.

20:15 Uhr, ZDF: Deutschlands Superhirn, Show

Moderator Steven Gätjen lädt ein zur Suche nach den intelligentesten Köpfen Deutschlands. Kandidaten mit unglaublichen Gedächtnisleistungen treten an, um sich den Titel zu holen. Heute wagt sich Jürgen Seeliger an das mit 33.600 Teilen größte Puzzle der Welt und behauptet, dieses bis ins kleinste Detail zu kennen. Doch auch seine Konkurrenten sind wahre Superhirne. Aber nur, wer seine Aufgabe erfolgreich und ohne Fehler bewältigt, darf sich am Ende der Show der Wahl zu "Deutschlands Superhirn" stellen.

20:15 Uhr, kabel eins: Bedtime Stories, Fantasykomödie

Der tollpatschige Skeeter (Adam Sandler) arbeitet als Hausmeister in einem Hotel, das früher einmal seinem Dad gehörte. Eigentlich sollte er das Hotel irgendwann leiten, doch der neue Besitzer Mr. Nottingham (Richard Griffiths) hält sich nicht an die Abmachung. Aber Skeeter hat noch andere Sorgen: Er muss auf die Kinder seiner Schwester aufpassen. Beim Babysitten stellt er fest, dass die Gutenachtgeschichten, die er mit den Kindern erfindet, später wahr werden. Natürlich versucht Skeeter, dies zu nutzen.