Wie die "SZ" berichtet, wurden diese Betreuer-Stellen seit Juni kontinuierlich abgebaut. Um den vertraglich festgelegten Personalschlüssel von 1:2,5 zu erreichen, wurden zwischen Juni und August monatlich zehn Prozent der Stellen abgebaut. Statistisch gesehen kommt ein Betreuer so also auf 2,5 Flüchtlinge. Konkret in Zahlen ausgedrückt heißt das: Die Anzahl der Betreuer ist von 380 auf 215 gesunken. Diese Zahlen bestätigte das Münchner Sozialreferat der Zeitung. Dieser Stellenabbau wurde in den Verträgen zwischen dem Stadtjugendamt und den Trägern geregelt – derzeit prüft das Revisionsamt die Verträge auf ihre Rechtmäßigkeit.