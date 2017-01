Masche der "Falschen Handwerker" Etliche Taten in München: Polizei fasst Trickdieb-Bande

Die Opfer waren immer ältere Personen

Zuvor waren die Männer auch in München aktiv – die Polizei berichtet von zwei versuchten und sieben vollendeten Diebstählen in München. Die Bande ging dabei jedes Mal gleich vor: Auf der Straße sprachen sie gezielt ältere Personen an, verwickelten sie in ein Gespräch und begleiteten sie anschließend nach Hause. In einigen anderen Fällen durchsuchten sie auch das Telefonbuch nach altklingenden Vornamen.