20:15 Uhr, ZDF: Der gleiche Himmel (3), Politdrama

Axels (Hannes Wegener) Traum vom Ausbruch in den Westen wird immer realer: Die Tunnelbauer nehmen ihn in ihre Gruppe auf - in wenigen Wochen wollen sie die gemeinsame Flucht durch den Tunnel wagen. Als er Duncan (Richard Pepper) von seinen Plänen erzählt, reagiert der sehr zurückhaltend: Zu groß ist seine Angst, Axel an die Verlockungen des Westens zu verlieren. Die Flucht droht ohnehin zu scheitern, denn als für Tobias (Daniel Zillmann) der Druck in der U-Haft zu groß wird, liefert er seine ehemaligen Freunde ans Messer und verrät alle Details des Tunnelbaus.