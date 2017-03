Martina gewinnt nur 500 Euro "Wer wird Millionär?": Dramatischer Absturz einer Kandidatin

Hätten Sie die Frage richtig beantwortet?*

Anders als der Name vermuten lässt, findet man einen sogenannten Jetbag eher nicht an einem Flugzeug, sondern meist ...?

A: am Mast eines Segelschiffes

B: unterm Sitz eines Fernbusses

C: auf dem Dach eines Pkw

D: in der Toilette eines D-Zugs