Martin Wehrle im Interview Laut gegen leise: Darum geht den Großmäulern die Luft aus

Mit seinem neuen Buch "Der Klügere denkt nach" (Mosaik) will Bestsellerautor Martin Wehrle (47) zeigen, wie zurückhaltende Menschen unter Schwätzern glänzen können - ohne selbst ein Großmaul zu werden. Haben ruhigere Menschen, was die Karriere angeht, also noch immer die schlechteren Karten? "Das kommt drauf an", erklärt der Karriereberater der Nachrichtenagentur spot on news. "Auf der einen Seite werden Menschen immer noch für versprochene Leistung von den Firmen eingestellt, nicht für erbrachte. In der Gehaltsverhandlung setzt sich oft die beste Rhetorik durch, nicht die beste Arbeit übers Jahr. Und in den Meetings üben die Lautsprecher oft viel zu viel Einfluss aus und die leiseren Menschen viel zu wenig." "Der Klügere denkt nach: Von der Kunst, auf die ruhige Art erfolgreich zu sein" von Martin Wehrle finden Sie hier