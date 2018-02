Martínez ist für Heynckes die Idealbesetzung

Er sehe ihn "ganz klar als Sechser", sagt Heynckes und erklärt: "Für mich ist er ein ganz wichtiger Spieler in meinem System." Gerade in den ganz wichtigen Partien brauche man im Zentrum "einen zuverlässigen Spieler, der intelligent spielt, die Position hält. Dann ist man auch defensiv nicht so anfällig." Diesen Spieler verkörpert für Heynckes Martínez, er ist die Idealbesetzung. Das war auch in der Triple-Saison 2012/13 so, als der Baske auf der Doppelsechs an der Seite von Bastian Schweinsteiger brillierte. Im Champions-League-Finale gegen Dortmund war Martínez bester Bayern-Spieler.