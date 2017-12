"Marmor, Stein und Eisen bricht…" Harmonie beim CSU-Parteitag: "Lieber Horst" – "Liebe Angela"

Anastacia, Lahm & Co. Benefizgala: Promis sammeln über drei Millionen Euro

Der spanische Startenor José Carreras (71) hat mit einer Benefizgala mehr als 3,2 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie gesammelt. Am Donnerstag fand in den Bavaria Studios in Grünwald bei München die José-Carreras-Gala statt.