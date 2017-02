Roscher will für die AfD in den Bundestag

Die deutsche Parteienlandschaft kennt den umstrittenen Roscher. Der Politiker war in den 80er- und 90er-Jahren in der FDP, später beim Bund freier Bürger, im neuen Jahrtausend in der CDU, ab 2012 bei den Piraten und inzwischen ist er der AfD beigetreten. Der Jurist tritt für die AfD bei der Bundestagswahl 2017 als Direktkandidat im Wahlkreis Paderborn/Gütersloh III an.