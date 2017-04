Marktstart des Kleinen Nissan Micra - endlich erwachsen

Den Trick mit dem versteckten Türgriff kennt man bereits von anderen Autos. Foto: Nissan

Zum Marktstart stehen ein 0,9-Liter-Turbo-Benziner mit drei Zylindern und ein 1,5-Liter-Diesel mit vier Zylindern zur Wahl, die beide 66 kW/90 PS leisten. Schon im Mai folgt als Einstiegsmotorisierung ein 1,0-Liter-Saugbenziner mit 54 kW/73 PS. Der Diesel gibt mit einem Normverbrauch von 3,2 Liter den Spritsparer, am Motorenmix in Deutschland soll aber der Turbo-Dreizylinder mit einem Anteil von 70 Prozent die größte Bedeutung haben. Er läuft angenehm leise und geht recht dynamisch zur Sache (Spitze: 175 km/h, 0 bis 100 km/h: 12,1 Sekunden). Beim ersten Ausprobieren gab er sich mit gut fünf Liter Sprit je 100 Kilometer zufrieden - der Normverbrauch liegt bei 4,4 Liter.

Nissan meldet stolz eine ganze Phalanx von Assistenzsystemen, allerdings ist nur der Notbremsassistent serienmäßig verbaut, 360-Grad-Rundum-Kamerablick, Spurhalte-, Fernlicht- und Totwinkel-Assistent plus die Verkehrszeichenerkennung gibt es im Set im Tecna - oder einzeln in den anderen Ausstattungsstufen.

Der neue Micra - solide und souverän

Der neue Micra fährt sich sehr angenehm. Das Fahrwerk ist solide und wirkt souverän, die Lenkung gibt eine gute Rückmeldung, die Federung ist komfortabel mit einem kleinen Schuss Straffheit. Dank intensiver Kleinarbeit haben die Japaner für eine niedrige Geräuschkulisse im Innenraum gesorgt. Das passt gut zum Charakter des neuen Kleinen. Alles also eitel Sonnenschein um Micra Nummer Fünf? Nicht ganz. Denn bei der Funktionalitäts-Note gibt es einen Punktabzug: Der Kofferraum ist mit bis zu 1.004 Liter zwar ordentlich groß, aber die Ladekante liegt hoch, und das Gepäck muss über eine Stufe gewuchtet werden. Dazu entsteht nach dem Umklappen der Rücksitzlehnen keine ebene Fläche, sondern eine deutliche Stufe, und die Ladefläche steigt kräftig an.



Hier geht es etwas extrovertiert zu. Es gibt auch noch weitere Innenraumvarianten für cooles oder elegantes Flair. Foto: Nissan

Der Einstiegspreis des neuen Micra liegt mit 12.990 Euro für den Einliter-Benziner in der Version "Visia" rund 1.000 Euro über dem des noch bis in den Herbst parallel angebotenen Vorgängers. Der 0,9-Liter-Micra ist ab der zweiten Stufe "Visia plus" ab 15.790 Euro zu haben, Klimaanlage und Radio inklusive. Der Diesel kostet mindestens 16.190 Euro, er markiert mit 21.990 Euro in der Tecna-Spitzenversion auch die Spitze der Preisliste. Und das mit dem Europäer müssen wir auch noch aufklären: Gebaut wird der Micra in einem Renault-Werk in der Nähe von Paris.