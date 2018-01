München - Social Media und Influencer Marketing entwickelten sich zu zwei der wichtigsten Marketing-Disziplinen unserer Zeit. Wer mehr über diese beiden Marketing-Strategien herausfinden will, für den ist München im März der Place to be! Denn am 20. März kann man bei der AllFacebook Marketing Conference alles über Werbung via Facebook, Instagram, Twitter und Co. erfahren. Am darauffolgenden Tag werden Influencer dann unter dem Motto "Learn, Connect, Inspire, Influence" auf der All Influencer Marketing Conference mit ihren Ideen inspirieren.