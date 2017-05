"Marionetten" in der Kritik BossHoss über Xavier Naidoos Lied: "Text ist etwas unglücklich"

Xavier geriet in den letzten Wochen mächtig ins Kreuzfeuer. Was halten Sie von seinem umstrittenen Song "Marionetten"?

Völkel: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Song selbst gar nicht gehört. Ich enthalte mich da. Es wird heute oft viel in den Medien zu sehr aufgekocht. Ich glaube, der Text ist etwas unglücklich gewählt und ich glaube, dass das nicht zwingend sein muss. Aber wahrscheinlich, weil es um seine Person herum geschieht, ist die ganze Aufregung etwas größer als sie wäre, wenn es nicht Xavier Naidoo wäre.

Gab es einen Künstler in dieser Staffel, bei dem es Ihnen besonders schwer gefallen ist, ihn zu covern?

Völkel: Wir sind ja relativ routiniert, was das Covern anderer Künstler betrifft. Wer The BossHoss kennt, weiß dass wir mit dem Covern angefangen haben und heute immer mal gerne zwischendurch ein paar fremde Songs neu interpretieren, auf die wir Bock haben. Außerdem haben wir die letzte Staffel "Sing meinen Song" mitmachen dürfen und da auch viel Routine erarbeiten können. Dementsprechend haben wir uns auf die Herausforderung gefreut und hatten viel Spaß dabei.

Auf welchen Kollegen haben Sie sich am meisten gefreut?

Völkel: Auf alle. Wir waren aufgeregt, denn wir sind die Hosts dieser neuen Staffel und dementsprechend waren wir in erster Linie darauf bedacht, dass wir mit allen eine super Stimmung dort aufbauen. Und wir haben eine großartige Riege am Start. Mit Lena und Stefanie zwei großartige Frauen, Moses Pelham, Mark Forster, Gentleman, Michael Patrick Kelly - alles durchweg hochrespektable Künstler! Wir hatten auf alle richtig Bock.

Welcher Ihrer Kollegen hat Sie am meisten überrascht?

Völkel: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Natürlich hat jeder dort die Chance von "Sing meinen Song" genutzt, aus der Komfortzone rauszugehen und Versionen musikalisch abzuliefern, die mal ein bisschen anders sind als das, was man üblicherweise macht. Aber vielleicht kann man Lena etwas herausheben - sie hat uns beide überrascht, weil wir von Lena ein anderes Bild hatten: Girlie-Pop, etwas crazy. Aber Lena jetzt auf Deutsch zu hören, ist wirklich sehr beeindruckend gewesen. Sie hat eine starke, intensive Kraft, wenn sie in der deutschen Sprache unterwegs ist. Sie klingt sehr reif.

Wie haben Sie sich untereinander verstanden. Sind neue Freundschaften entstanden?

Völkel: 100 Prozent ja, es sind neue Freundschaften entstanden. Wir haben uns schon vor Südafrika in Berlin zusammengefunden und bei einem Kennenlern-Dinner einen großartigen Abend gehabt. Mit einem Klassenfahrt-Gefühl flogen wir dann nach Südafrika. Jetzt sind wir mega miteinander connected. In einer WhatsApp-Gruppe tauschen wir uns regelmäßig aus, wer gerade auf Tour ist, wer was macht - natürlich auch wenn es jetzt mit der "Sing meinen Song"-Ausstrahlung losgeht und alle aufgeregt sind. Schon alleine deshalb ist es für uns ein großer Gewinn, "Sing meinen Song" ausrichten zu dürfen.

Gab es einen Moment in der neuen Staffel, der besonders emotional für Sie war?

Völkel: Da gab es viele, aber ich glaube, dass der Abend mit den Songs von Michael Patrick Kelly schon emotional am aufwühlendsten war - weil ihn da glaube ich viel eingeholt hat. Obwohl er erst 39 Jahre alt ist, hat er bereits einen langen künstlerischen Werdegang mit der Kelly Family hinter sich. Dann nahm er seine Auszeit und war sechs Jahre im Kloster. Jetzt ist er als Solo-Künstler unterwegs. Durch die Momente, dass andere seine Songs aus verschiedenen Lebensphasen für ihn gesungen haben, kamen die ganzen emotionalen Hintergründe bei ihm wieder hoch. Es war sehr ergreifend und es flossen viele Tränen. Das war ein schöner Abend.

Stehen Sie auch für eine fünfte Staffel von "Sing meinen Song" als Gastgeber zur Verfügung?

Völkel: Jetzt gucken wir mal, wie die neue Staffel läuft. Das war erst mal die große Aufgabe für uns, ob wir die Gastgeberrolle vernünftig ausfüllen. Wir haben alles gegeben. Den Rest müssen die Zuschauer entscheiden, ob man uns wiedersehen will. Wir wollen erstmal die Staffel abwarten und machen uns dann erst dazu Gedanken.

Sind weitere TV-Projekte in Planung? Rea Garvey und Samu Haber sind nach einer Pause wieder zu "The Voice" zurückgekehrt. Könnten Sie sich ebenfalls ein Comeback bei der Castingshow vorstellen?

Völkel: Wie sagt man so schön: Sag niemals nie! Aber das ist kein Thema für uns aktuell. Unser Fokus liegt jetzt auf "Sing meinen Song". "The Voice" ist ein super erfolgreiches Format, das wir gerne gemacht haben, aber das ist jetzt auch schon drei bis vier Jahre her.