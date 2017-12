Lesen Sie hier: 32 Namen, 32 Dramen - Todesfälle im alpinen Skisport

Burkhart nahm an Nordamerika-Cup teil

Burkhart war im Herbst für ein Jahr nach Kalifornien an die bekannte Sugar Bowl Academy gewechselt, eine Art privates Ski-Gymnasium nordöstlich der Hauptstadt Sacramento. In Lake Louise gehörte er zum Team der Academy, zur dort startenden Europacup-Mannschaft des DSV bestand kein Kontakt. Der DSV zog sein Team unter Leitung des früheren Weltcup-Trainers Stephan Kurz nach dem Unglück von den weiteren Rennen zurück. In Lake Louise waren an den beiden vergangenen Wochenenden Weltcup-Rennen der Männer und Frauen ausgetragen worden. In dieser Woche finden dort sogenannte FIS-Rennen sowie Rennen im Rahmen des kontinentalen Nordamerika-Cups (Noram Cup) statt. Die Sicherheitsvorkehrungen wie Fangnetze, die zunächst für den Weltcup vor Ort aufgebaut werden, bleiben für gewöhnlich für nachfolgende unterklassige Wettbewerbe stehen.

Burkhart war am Dienstag als vorletzter Starter auf die Piste "Men's Olympic Downhill" gegangen. Nach ersten Maßnahmen auf der Piste durch Notärzte wurde Burkhart gegen 14.30 Uhr Ortszeit mit einem Rettungshubschrauber in das rund 150 Kilometer entfernte Calgary geflogen, wo er am Abend operiert wurde. Am Mittwochnachmittag bestätigte dann die Royal Canadian Mountain Police, dass Burkhart seinen Verletzungen erlegen sei. Ein Sprecher des Skigebiets von Lake Louise sprach Burkharts "Familie, seinen Mannschaftskollegen und allen Betroffenen" das "tiefste Mitgefühl" der Eigentümer von Lake Louise aus. Die beiden Skiverbände Alpine Canada und Alpine Alberta forderten die "Skifamilie in der ganzen Welt" auf, Burkharts Familie und dessen Teamkollegen "in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen".

Die Eltern von Burkhart waren am Dienstag nach Kanada gereist. Burkhart gehörte bislang keinem Kader des DSV an, lediglich einem Nachwuchskader des bayerischen Landesverbandes. Vergangene Woche hatte er bei einem FIS-Super-G in Copper Mountain/Colorado, den Manuel Schmid vom SC Fischen im Allgäu gewonnen hatte, als zweitbester Deutscher Rang 31 belegt.