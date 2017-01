Mareike Spaleck gibt wertvolle Tipps Zehn goldene Regeln für eine gesunde Ernährung

Eine gesunde Ernährung ist Basis für ein gesundes Leben. Doch welche Lebensmittel sollten auf den Tisch kommen und welche gilt es zu meiden? Mareike Spaleck, die auch in diesem Jahr wieder in "The Biggest Loser" (sonntags, 16:50 Uhr, Sat.1) als Coach die Kandidaten beim Abnehmen unterstützt, stellt im Interview mit spot on news zehn goldene Regeln für eine gesunde Ernährung auf.