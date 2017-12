Freiburg und die Hanseaten hatten in der Bundesliga respektive 2. Liga an ihren Trainern Christian Streich sowie Ewald Lienen trotz Negativserien in dieser respektive der vergangenen Saison festgehalten. Beim TSV 1860 hatte Kurz einst nach einem Punkteschnitt von 1,36 Punkten/Partie gehen müssen.

Bei Fortuna Düsseldorf und 1899 Hoffenheim gescheitert

An seine zahlreichen Stationen in Deutschland erinnert sich Kurz ohnehin eher ungern. Mit großen Erwartungen und Hoffnungen war er im Dezember 2015 beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf eingestiegen. Nach nur 81 Tagen musste er wieder gehen. Die Fortuna feuerte ihn, nachdem er in sieben Partien nur einen Sieg geholt hatte.

Seine vorangegangenen Engagements in Ingolstadt und bei 1899 Hoffenheim waren ähnlich schnell beendet. Erfolgreicher war seine Zeit bei den Löwen und beim 1. FC Kaiserslautern, den er 2010 für zwei Jahre in die Bundesliga zurückführte. Bei Sechzig folgten ihm seither sage und schreibe 13 Trainer, ehe Daniel Bierofka im Juni 2o017 endgültig als Chefcoach übernahm. Da lässt sich die Kurz'sche Kritik nachvollziehen.

