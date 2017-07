Vor einem Jahr hatte Nadal wegen einer Handgelenksverletzung vor Turnierbeginn zurückgezogen, nun war es Gilles Muller, der ihn stoppte. Allerdings gehört der Routinier nicht in die Kategorie Rosol-Darcis-Brown. Muller spielt die Saison seines Lebens, er ist nach dem Sieg auf dem niederländischen Rasen in 's-Hertogenbosch und dem Halbfinale im Londoner Queen's Club in Wimbledon an Position 16 gesetzt.

Muller schlägt herausragend auf und folgt dem Service so oft es geht ans Netz. Nadal hatte er schon einmal in Wimbledon bezwungen, vor der kleinen Ewigkeit von zwölf Jahren. Der Favorit wusste also, was auf ihn zukommt, und konnte Muller dennoch nicht aufhalten.

Den 0:2-Satzrückstand holte Nadal noch auf, wehrte beim Stand von 4:5 im fünften Satz die ersten beiden Matchbälle und bei 9:10 Nummer drei und vier ab. Doch als es langsam dämmerte, verlor Nadal, der insgesamt sieben Punkte mehr machte, zum dritten und letzten Mal seinen Aufschlag.

