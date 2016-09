Gemeinsam zum Marathon. Das Hotel Guglwald im schönen Mühlviertel in Oberösterreich schickt 1000 Läufer zum München-Marathon und bietet zudem einen besonderen Lauftreff an. Gecoacht wird das Training von zwei Ex- Profis, Günther Weidlinger und Günter Zahn. Treffpunkt ist beim Seerestaurant am Olympiasee am 9. September um 18 Uhr im Olympiapark.