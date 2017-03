Buli-Startelfdebüt für Bayern

Denn erstmals in seiner Bayern-Zeit wird Ulreich, der seine leichte Handverletzung aus dem Donnerstags-Training überwunden hat, in einem Bundesliga-Spiel von Beginn an auf dem Platz stehen. Das bestätigte Trainer Carlo Ancelotti: "Er hat diese Saison nicht viele Spiele gespielt, aber er ist in einer guten Verfassung. Wir haben vollstes Vertrauen in ihn." Die Verletzung des Stammkeepers Manuel Neuer, der sich laut Ancelotti am Mittwoch eine Blessur am Zeh zugezogen hat und deshalb sogar operiert werden musste, macht Ulreichs Liga-Premiere möglich. Nur einmal hat er bislang in dieser Saison überhaupt gespielt: Beim 2:3 in der Champions-League-Gruppenphase Ende November bei FK Rostow. Sicher wirkte Ulreich in dieser Partie nicht.