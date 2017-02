Mannschaftstraining am Dienstag? Reise nach Paris: Ribéry besucht Polizei-Opfer

Am Samstag ist Ribéry nach Frankreich gereist, um Théo zu besuchen. Der junge Mann wurde mutmaßlich von französischen Polizisten misshandelt. Gegen einen Ordnungshüter ermittelt die Justiz, weil er Théo mit einem Schlagstock traktiert haben soll. Wie die Sportzeitung L’Équipe am Sonntag auf ihrer Internetseite berichtete, übergab Ribéry dem jungen Mann in Aulnay-sous-Bois, einem Problem-Vorort von Paris, ein Trikot mit Unterschriften der Bayern-Stars. Nach der Festnahme von Théo vor rund zweieinhalb Wochen gab es in Frankreich zahlreiche Proteste gegen Polizeigewalt. Dabei kam es auch zu Ausschreitungen. In Pariser Vororten brannten Autos, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Staatspräsident François Hollande war Anfang des Monats an Théos Krankenbett geeilt.