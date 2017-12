History-Doku an Weihnachten Clemens Schick: Neue Mission in Kambodscha

Clemens Schick (45) auf einer ganz anderen und spannenden neuen Mission. Und zwar in Kambodscha! Er drehte dort für die neue mehrteilige Doku "Guardians of Heritage – Hüter der Geschichte" des TV-Senders History (zu sehen am 25. Dezember um 17:25 Uhr) und begab sich dafür auf die Spuren der kambodschanischen Kultur.