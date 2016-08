Bamberg - Ein Sammelsurium an Betäubungsmitteln beschlagnahmten Bamberger Kriminalbeamte bei einem 65-jährigen Mann aus Bamberg: Rund 3,5 Kilo Haschisch, knapp 90 Gramm Crystal, 117 Ecstasy-Tabletten, mehr als 800 LSD-Trips, etwa acht Gramm Amphetamin und mehrere Rauschpilze entdeckten die Beamten in der Wohnung des Mannes in Bamberg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.