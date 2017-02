Mann hat 27 Vorstrafen Sex auf der Wiese: Pärchen muss zahlen

München - Der Angeklagte beugt sich bedrohlich nahe über den Zeugen: "Sie hätten schon so dastehen müssen, um den Geschlechtsverkehr sehen zu können", sagt der Koch (41). Ihm und seiner Verlobten, einer 26-jährigen Verkäuferin, werden Erregung öffentlichen Ärgernisses vorgeworfen. Am 12. September 2016 haben sich die beiden in einer Pasinger Grünanlage an der Würm vergnügt. Nach einem Nacktbad in dem kleinen Gewässer dort, kam es zu Zärtlichkeiten. Das bestreiten die beiden nicht. Wohl aber, dass sie Oral- oder gar Geschlechtsverkehr hatten.