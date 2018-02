Haidhausen - In den frühen Morgenstunden des Faschingssonntags kam es zu einer heftigen Schlägerei am Ostbahnhof. Im Vorfeld der Auseinandersetzung gab es einen Streit zwischen zwei Personengruppen, welche gegen 01:10 Uhr am Marienplatz in eine S3 Richtung Holzkirchen einstiegen. Die eine Gruppe bestand aus drei Männern im Alter zwischen 22 und 25 Jahren, die andere aus drei Männern im Alter zwischen 27 und 34 Jahren sowie einer Frau Anfang 20. Alle Personen standen unter Alkoholeinfluss.