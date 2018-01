Er stellt sich direkt hinter die zweite Schülerin. Auch ihr grapscht er grob an den Po. Danach schmiegt er sich von hinten an die 15-Jährige heran und drückt sich mit seinem erigierten Penis an das Mädchen.

Schwer vorzustellen, dass diese sexuellen Übergriffe von keinem der anderen Fahrgäste beobachtet wurden. Doch laut Polizei kam keiner der Passagiere den Mädchen zu Hilfe. Die Freundinnen stiegen am Harras aus. Der Triebtäter folgte ihnen auf den Bahnsteig.

Polizei wertet Videoaufzeichnungen aus

Ein Mädchen nimmt ihr Handy und schießt ein Foto von dem Mann. Plötzlich hat es der Unbekannte sehr eilig. Er rennt davon und verschwindet über die Treppe in Richtung des Ausgangs zur Albert-Roßhaupter-Straße.

Die Mädchen machen sich auf den Heimweg. Erst am nächsten Tag entschließen sie sich, den Vorfall zu melden. Sie fahren zur PI 15 (Sendling) und erstatten dort Anzeige. "Wir werten die Videoaufzeichnungen aus der U-Bahn und vom Bahnsteig aus", sagt Polizeisprecherin Claudia Künzel.

Die Kripo überprüft, ob es einen Zusammenhang mit einer weiteren Sex-Attacke am Harras gibt. Am 9. Januar gegen 20.10 Uhr wurde dort eine 14-Jährige Opfer eines Sex-Täters. Die Schülerin wollte die Treppe zum Ausgang Magaretenstraße hoch, als sich der Mann von hinten an sie heranschlich und sie packte. Der Täter begrapschte sie und fasste ihr in den Schritt. Als sich das Opfer wehrte und laut um Hilfe schrie, rannt der Mann zum Bahnsteig und stieg in eine S-Bahn.

Täterbeschreibung: ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlanke Figur, rote Winterjacke, dunkle Hose, schwarze Schuhe

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienstelle in Verbindung zu setzen.