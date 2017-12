Manfred Weber CSU-Machtkampf: Zieht "Mr. Europa" jetzt die Strippen?

Herrmann bestätigt nur ein vertrauliches Treffen mit CSU-Chef Horst Seehofer, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und Parteivize Manfred Weber. Zugesagt habe er nichts. Ein wirkliches Dementi klingt aber auch anders. Was auffällt: Alle Beteiligten gehören dem Anti-Söder-Lager an.

In der Landtagsfraktion hat Weber derzeit eher schlechte Karten

Dieses habe mit der Geheimabsprache, so heißt es, womöglich das Gegenteil des Gewünschten erreicht. Denn der Frust in der Fraktion sitzt tief. Immer werde man vertröstet, meint ein Fraktionsmitglied. Dann würden doch irgendwelche vertrauliche Treffen anberaumt. Dies alles sei ein falsches Spiel. Zudem sei das Geheimtreffen in der Staatskanzlei an einem Tag angesetzt gewesen, an dem klar gewesen sei, dass Söder nicht in München sein werde. Eingebunden war er jedenfalls nicht.

Und auch Webers Ambitionen sind nicht unumstritten. In der Landtagsfraktion habe er derzeit eher schlechte Karten. Sein Ziel, Söder zu verhindern, kommt nicht überall gut an. Auch ein Interview ist nicht vergessen, in dem er den Abgeordneten dringend empfahl, endlich vom "Wohlfühl- in den Angriffsmodus" zu wechseln. Das hängt ihm noch nach. Für seine Wiederwahl als CSU-Vize sagt ihm so mancher ein eher schlechtes Ergebnis voraus – solches Verhalten wolle man sich nicht ohne Weiteres bieten lassen.

Weiteres Problem: Webers politische Heimat liegt in Brüssel. Für so manchen ist das zu weit weg, um für die CSU Entscheidendes zu erreichen. Wie solle das mit einer Fraktion im Europaparlament funktionieren, dem nur fünf CSUler angehören, fragt ein Parteimitglied.

Doch für immer schließt Weber, dessen Brüsseler Karriere noch nicht am Ende sei, wie manche zugeben, den Wechsel nach Berlin nicht aus. Wenn Herrmann Spitzenkandidat werden sollte und Seehofer den Parteivorsitz aufgebe, so offenbar das Kalkül, wäre sein Weg frei, ins Bundesinnenministerium. Sollte es gar zu einer Unions-Minderheitsregierung kommen, stünden der CSU womöglich noch weitere Ministerien offen.

Vielleicht das Außenamt, das zu Webers bisheriger Arbeit auf europäischer Bühne passen würde?

