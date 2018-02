Manchester gedenkt der 23 Opfer Das Drama von München jährt sich zum 60. Mal

Es sind dramatische Szenen, die sich 1958 am damaligen Flughafen Riem abspielen. Die Chartermaschine "Elizabethan" der British European Airways versucht, auf der von Schneematsch überzogenen Bahn abzuheben. Zwei Mal muss der Pilot den Start abbrechen. Der dritte Versuch um 16.03 Uhr endet dann in einem Inferno. Die Eis- und Schneebrocken zwischen den Rädern wirken wie Bremsklötze. Als der Pilot, der überlebt und dem später vorgeworfen wird, eine Eisschicht auf der Oberseite der Tragflächen nicht registriert zu haben, die zu geringe Geschwindigkeit bemerkt, ist es bereits zu spät.

Das Flugzeug hebt nicht ab, rast über die Startbahn hinaus, durchbricht den 270 Meter langen Sicherheitsstreifen. Die Maschine wird ein paar Meter in die Höhe geschleudert, bevor sie in ein Haus donnert, auseinanderbricht und in Flammen aufgeht. Leblose Körper liegen im Schnee. Zwanzig Menschen sind sofort tot, drei weitere erliegen später ihren schweren Verletzungen.

Harry Gregg verhindert, dass die Katastrophe nicht noch mehr Todesopfer fordert, und wird zum Helden. Der Torwart von United, der den Crash ohne große Verletzungen übersteht, rettet viele Personen aus dem brennenden Wrack. Darunter eine schwangere Reisebegleiterin, ihre Tochter, seinen Coach Matt Busby und den damals 20 Jahre alten Bobby Charlton.

Darum ist der Begriff "ManU" ein Tabu

"Ich habe noch im Sitz gesessen, aber das Flugzeug war ungefähr 70 Yards von mir entfernt. Dann habe ich mich umgeschaut und Harry Gregg neben mir gesehen. Er sagte mir, dass ich etwa zehn Minuten bewusstlos war", beschreibt Charlton später seine Erinnerungen daran. Der spätere Weltmeister (1966) und Gewinner des Ballon d'Or wird, wie alle anderen Überlebenden, anschließend im Klinikum Rechts der Isar behandelt und steht bereits vier Wochen nach dem Unglück wieder auf dem Platz. Sein bester Freund Duncan Edwards erliegt dagegen 14 Tage nach dem Absturz seinen schweren Verletzungen.

Die (Fußball-)Welt trauert mit Charlton um Edwards und die anderen Verstorbenen . Die "Munich Clock" am altehrwürdigen Old-Trafford-Stadion in Manchester bleibt für immer auf der Uhrzeit des Absturzes (britische Zeit) stehen. Anhänger gegnerischer Teams reagieren aber teilweise absolut respekt- und pietätlos. "Duncan Edwards is manure, rotting in his grave, Man U are manure, rotting in your grave" (auf Deutsch: "Duncan Edwards ist Dünger, verrottet in seinem Grab, Mann, du bist Dünger, verrottest in deinem Grab"), spotten sie nach der Katastrophe und verunglimpfen damit die Abkürzung "ManU" - und zwar für alle Zeiten. Denn die wird deshalb bei United noch heute als Beleidigung aufgefasst.

Wer den Opfern vom 6. Februar 1958 gebührenden Respekt erweisen will, sollte dieses vermeintliche Synonym für den Klub also niemals verwenden. Am Dienstag am Manchesterplatz in München wird das ganz sicher niemand tun.