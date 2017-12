Manager schlecht gearbeitet? Lindsay Lohan: Darum hat sie so hohe Steuerschulden

2010 spielte Lohan an der Seite von Danny Trejo (73) im Kult-Film "Machete". 2014 hatte sie eine Dokuserie namens "Lindsay", in der es um ihr Leben ging sowie einen kleineren Cameo-Auftritt in der TV-Serie "2 Broke Girls". Medienberichten zufolge arbeitet die 31-Jährige momentan aber unter Hochdruck an ihrem Hollywood-Comeback - genauere Details zu potenziellen Projekten sind bisher allerdings nicht bekannt. Im März berichtete "Entertainment Weekly", sie arbeite an einer Realityshow, die "The Anti-Social Network" heißt.

Lohan hatte zuletzt in London und auch in Dubai gelebt, wo sie ihre Privatsphäre genießen könne, wie sie in Interviews verriet. In ihrer Heimat war sie in den vergangenen Jahren mehr durch Skandale als Leinwand-Jobs aufgefallen. Die Schauspielerin war unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitz mit dem Gesetz in Konflikt geraten und landete für kurze Zeit auch hinter Gittern.