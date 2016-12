Manager geht zum Jahresende BAMF-Chef Weise: "Sehe manche Asyl-Entscheidung kritisch"

Vor allem würden inzwischen alle eingereisten Flüchtlinge zentral registriert und von den Sicherheitsbehörden überprüft. Die Qualität der Asyl-Entscheidungen war wiederholt auf Kritik von Pro Asyl, Diakonie und Caritas gestoßen. Beim BAMF herrsche eine "fehlerträchtige Entscheidungshektik", hatten die Verbände gerügt.

Keine Vernetzung

"Unfassbar" findet Weise, dass die Vernetzung zwischen den für Flüchtlinge zuständigen Behörden so lange gedauert habe. Die Verantwortung dafür trügen auch Politiker, die den Austausch der auf Länderebene vorhandenen Flüchtlingsdaten nicht ausreichend schnell vorangetrieben hätten. Inzwischen habe das BAMF in diesem Punkt aber sehr viel erreicht. "Jetzt ist die Zusammenarbeit von Bund und Land so intensiv wie nie zuvor."

Für die Zukunft kündigte Weise an, die Qualität der Asylentscheidungen weiter zu erhöhen. "Wenn wir den Rückstand im Frühjahr 2017 abgebaut haben und wir wieder einen normalen Zugang an Asylbewerbern haben, besteht nicht mehr die Dringlichkeit, die Verfahren in allen Fällen so kurz zu halten wie in den zurückliegenden Monaten. Mit der künftigen BAMF-Chefin Cordt sollen Vorschläge für "ein gutes Asylverfahren" erarbeitet werden, das den Flüchtlingen Zeit zum Ankommen gebe und auch stärker den Beratungsbedarf der Flüchtlinge prüfe.