Kein zweites "Unser Star für Oslo" mit Stefan Raab

Auch die Formulierung "Zurück zu den Wurzeln der erfolgreichen Castingshow à la 'Unser Star für Oslo'" des ARD-Koordinators Thomas Schreiber habe den Eindruck verstärkt, dass Raab mit von der Partie sein wird, so "laut.de" weiter. Die Show "Unser Star für Oslo", der Vorentscheid 2010, wurde von Stefan Raab so erfolgreich geleitet, dass am Ende die ins Rennen geschickte Lena Meyer-Landrut sogar den ESC gewann. Die Siegerin von damals sitzt übrigens zusammen mit ihren Musiker-Kollegen Tim Bendzko und Florian Silbereisen in der Jury des ESC-Vorentscheids für Kiew 2017, um den es nun so viel Wirbel gibt.