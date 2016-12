"Man stößt an Barrieren" Geplante WM-Aufstockung besorgt Löw

Am 10. Januar 2017 soll das FIFA-Council über die von Infantino propagierte WM-Aufstockung vom Turnier 2026 an entscheiden. "Es geht natürlich auch darum, dass Trainer bei Tagungen über sportliche Dinge gefragt werden. Über das Regelwerk, aber nicht über den Rahmenterminkalender. Den bestimmen andere", monierte Löw.

Bereits im Oktober hatte der 56-Jährige seine Bedenken geäußert. Infantino reagierte damals mit einem Verbalkonter: "Für den Weltmeister ist es einfach eine Meinung zu haben, wenn es um die WM geht. Was kann ich ihm sagen? Dass er offen sein muss für Erneuerung, für den Fußball, für die Fußball-Entwicklung. Dass nicht alle die Chance haben, sich wie Deutschland jedes Mal zu qualifizieren."

Erneut plädierte Löw nun für den Staus quo: "Die Pläne sind noch nicht ausgereift. Ich halte es für absolut ausgewogen, wenn 32 Mannschaften an der WM teilnehmen." Akzeptabel sei eine Aufstockung nur, wenn führende Nationen wie Weltmeister Deutschland nicht mehr Spiele bestreiten müssten und die Turnierzeit nicht ausgeweitet wird.

Für den Bundestrainer ist 2017 ein Vorbereitungsjahr für die geplante WM-Titelverteidigung 2018, mit dem Confederations Cup in Russland als zwiespältigem Höhepunkt: "Es gibt natürlich unterschiedliche Perspektiven. Aber für einige Spieler kann die Teilnahme an einem solchen Turnier wirklich eine gute Chance sein, sich zu präsentieren und sich an ein höheres internationales Niveau heranzuspielen."

Jugendkurs wird fortgesetzt

Seinen traditionellen und nach der EM weiter forcierten Jungendkurs will der Bundestrainer auch mit Blick auf die WM-Generalprobe vom 17. Juni bis 2. Juli mit Gruppenpartien gegen Australien, Chile und den künftigen Afrikachampion in Sotschi und Kasan definitiv fortsetzen.

"Wir haben da aber den einen oder anderen im Blick, den wir gerne mal bei uns sehen möchten. Wer letztlich bei der A-Mannschaft spielt oder in der U21, hängt immer auch von der individuellen Situation des Spielers ab und dessen persönlichem Entwicklungsstand. Dem einen tut es gut, eine Führungsrolle in der U21 zu übernehmen. Ein anderer soll sich mal bei der A-Mannschaft zeigen", sagte Löw. Parallel zum Confed Cup findet die U21-Europameisterschaft in Polen statt.

Potenzielle Kandidaten für die A-Elf sind die Berliner Niklas Stark und Mitchell Weiser. Auch den Leipziger Timo Werner hat Löw auf dem Zettel sowie dessen Kollegen Lukas Klostermann nach der Genesung von einem Kreuzbandriss. Die Ansprüche, an denen sich auch die 2016-Debütanten wie Niklas Süle, Serge Gnabry oder Jonatha Tah letztlich messen lassen müssen, sind hoch, das machte Löw klar. "Da sind einige sehr talentiert, aber wenn wir von Weltklasse sprechen, dann ist das das Niveau eines Ronaldos, eines Messis. Das muss bei einem Team, das den WM-Titel verteidigen will, die Messlatte sein."