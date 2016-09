Iris Apfel (95) sieht in ständiger Beschäftigung die Lösung für ein langes Leben. Die Mode-Ikone ist immer schwer beschäftigt, sei es als Model oder als Designerin, und das gefällt ihr wunderbar. "Ich liebe einfach das, was ich mache. Meine Medizin ist harte Arbeit. Das rettet mich", befand die Amerikanerin im Interview mit 'CNBC'. "Ich rate jedem, etwas zu machen, was man liebt und dann viel zu arbeiten."