Zum Start des Münchner Filmfests waren sie mehr Gesprächsthema als der Eröffnungsfilm: Die Mama Bavaria und ihre neue Romanze. Top-Kabarettistin Luise Kinseher (48) hat einen neuen Freund, ihren Tourmanager Franz Kiermaier (56).

Nach dem AZ-Bericht dauerte es allerdings nicht lange, bis sich immer mehr Leserinnen und Leser in der Redaktion und auf der AZ-Webseite meldeten. Sehr viele sind Kinseher-Fans – und machten sich große Sorgen. Der Grund: ihr Neuer und seine politische Einstellung.

Denn wer ein bisschen recherchierte, stieß schnell auf seinen Social-Media-Accounts bei Facebook und Google+ auf stark irritierende Kommentare, oft rechtsextrem und bayerisch nationalistisch, die dort in den letzten Jahren unter seinem Namen "Franz Alfred Kiermaier" verbreitet worden sind.

Andreas Gabalier, Rosenheim Cops und eine Menge Ausländer-Hass

So hieß es auf dem Google+-Konto von Kiermaier etwa: "Liebe Leute macht die Augen auf!! Wir haben scho lange nichts mehr in Deutschland zu melden. Neugeburten sind zu 90 % Immigranten, wir sind schon lange nur mehr die Zahler der Nationen und Frau Merkel verschenkt gerne unsere Millionen, anstatt mal was für die eigenen Leute zu tun (... ) Schluss damit und keine Zuwanderer mehr, harte Gesetze und keine Sozialleistungen mehr!"

Wer sich die für alle offen sichtbare Facebook-Seite anschaut, sieht dort, dass Kiermaier nicht nur Luise Kinseher, Andreas Gabalier und die Rosenheim-Cops toll findet, sondern auch AfD, AfD Bayern und Pegida Dresden geliked hat (= gut findet). Obendrein ist er Mitglied in Gruppen wie "Vom Volk fürs Volk", "Unzensierte News" und "Völker dieser Welt erheben sich!"

Zu politischen Artikeln, die auf Facebook von anderen Usern geteilt wurden, wird in seinem Namen Folgendes kommentiert: "Ohne Rücksicht, alle raus und keiner darf mehr rein. Einfangen wie bei den Hundefängern und weg damit." Oder: "Ich hol schon mal meinen Panzer aus der Garage und tanke mal auf. Denke, er wird gebraucht."

Kein Wunder, dass die Kinseher-Fans irritiert sind. Zumal sich die linksliberale Kabarettistin seit Jahren für Flüchtlinge und gegen Rechtsradikalismus engagiert. Wie kann sie sich da in so einen Mann verlieben?

Kirmaier Opfer eines Hacker-Angriffs?

Ihr Lebensgefährte zeigt sich genauso schockiert. Als die AZ ihn mit den Nazi-Vorwürfen konfrontiert, sagt er: "Ich bin vollkommen fertig, entsetzt und fassungslos. Das ist ja ein Wahnsinn, was da in meinem Namen verbreitet wird. Ich schwöre, ich war das nicht. Das ist keine billige Ausrede oder Lüge, ich habe mit diesem ganzen Sumpf nix zu tun. Das liegt mir völlig fern. Im Gegenteil: Ich bin total für Zuwanderer, wir müssen da noch mehr tun. Als Hausverwalter helfe ich Asylsuchenden mit Wohnungen aus. Ich habe mit diesen schrecklichen Kommentaren nichts zu tun."

Wie erklärt er sich die Äußerungen, die in seinem Namen verbreitet werden?

"Ich glaube, ich wurde 2016 gehackt, bekam damals ein paar Mitteilungen. Da habe ich meinen Facebook-Account gelöscht, zumindest dachte ich das, und habe auch nichts mehr gemacht. Also weder geliked noch geteilt. Ich habe das aber auch nicht mehr kontrolliert, vielleicht war ich zu naiv. Irgendjemand muss in meinem Namen diese fürchterlichen Dinge geschrieben haben."

Wer das warum tun sollte, frage sich Franz Kiermaier nun die ganze Zeit.

Seine Erklärung: "Hautberuflich bin ich Hausverwalter, da habe ich leider einige Feinde. Richtig erklären kann ich es mir aber auch nicht. Vielleicht war es auch ein Computer, der sich bei mir reingehackt hat. Ich habe nicht mehr nachgeschaut, hätte besser checken müssen, ob mein Facebook-Account noch aktiv ist."

Cyber-Polizisten sollen klären, wie die Inhalte auf die Seiten kamen

Ende 2016 wurde ein Foto auf seiner Facebook-Seite, das ihn fröhlich mit Luise Kinseher zeigt, von ihm geteilt und kommentiert. War das auch ein Hacker? Kiermaier dazu: "Nein, das war ich. Ich war so glücklich, habe mich über das schöne Foto gefreut. Wahrscheinlich hätte ich da sehen müssen, dass mein Account nicht richtig gelöscht worden war. Das Problem ist: Ich kenne mich mit Facebook nicht richtig aus. Was als harmloser Spaß angefangen hat, macht mir jetzt Angst." Nochmal beteuert er, dass er mit den "grauenhaften Hetzereien" nichts zu tun habe: "Politisch bin ich völlig neutral."

Das denkt auch Luise Kinseher, die zur AZ sagt: "Der Franz, der war das nicht. Ich kenne ihn schon so lange. Aber ich bin wirklich geschockt, was im Internet möglich ist." Die Kabarettistin hat sofort nach dem AZ-Gespräch die Polizei eingeschaltet: "Wir werden Anzeige erstatten. Computerspezialisten der Polizei werden sich kümmern und den Fall aufklären." Die Facebook-Seite und der Account auf Google+ wurden nun stillgelegt.