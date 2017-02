Nordkoreanischer Geheimdienst? Zweite Verdächtige nach Tod von Kims Halbbruder in Haft

Lesen Sie auch: Polizei Kuala Lumpur bestätigt - Neue Hinweise auf Mordanschlag gegen Kim Jong Uns Halbbruder

Der 45-Jährige - erstgeborener Sohn des früheren Diktators Kim Jong Il - wurde früher auch als möglicher Nachfolger gehandelt. Noch zu Lebzeiten des Vaters fiel er jedoch in Ungnade. Nach dessen Tod im Dezember 2011 rückte sein jüngerer Halbbruder an die Spitze des kommunistischen Staates auf. Kim Jon Nam lebte seither die meiste Zeit im Ausland. Mehrfach äußerte er sich kritisch über die Situation in seinem Heimatland, der letzten kommunistischen Dynastie. Als Regimegegner galt er jedoch nicht.

Unterdessen wurden weitere Details zum Hergang des Attentats bekannt. Nach einem Bericht der "New Straits Times" (Donnerstag) dauerte der Überfall nur fünf Sekunden. Demnach wurde der Nordkoreaner vor dem Check-In-Schalter von einer der beiden Frauen abgelenkt. Die andere nahm in dann von hinten in den Schwitzkasten und vergiftete ihn. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras soll zu sehen sein, wie sie einen Handschuh trug, der möglicherweise mit Gift präpariert war.

Das Blatt zitierte den Leiter einer Polizei-Sondereinheit, Datuk Seri Mohamad Fuzi Harun, mit den Worten: "Wir haben Grund zu der Annahme, dass dies das Werk von ausländischen Agenten war."