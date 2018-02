Der FC Bayern eilt in der Bundesliga der Meisterschaft entgegen. Mit Rückkehrer Mats Hummels im Kader soll beim FSV Mainz 05 der nächste Sieg her. Coach Jupp Heynckes erhöht verbal nochmal die Schlagzahl. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker.