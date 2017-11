"Magische Momente" Rose McGowan trifft weitere Weinstein-Opfer

In den vergangenen Wochen meldeten sich dutzende Frauen, die von Harvey Weinstein sexuell genötigt oder belästigt worden sein sollen. Einige seiner Opfer soll der Filmproduzent auch vergewaltigt haben. In einem Bericht für den New Yorker hatte Farrow veröffentlicht, dass Weinstein Argento zum Oralverkehr gezwungen haben soll. Auch Sciorra und McGowan hatten öffentlich gemacht, dass der Filmmogul sie vergewaltigt haben soll. Derzeit laufen gegen Weinstein mehrere polizeiliche Untersuchungen.