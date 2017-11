Paul Vu ist ein amerikanischer Zauberer und Social-Media-Unternehmer. Bekannt wurde er als Teilnehmer der britischen Talentshow "The Next Great Magician" und als Weltrekordhalter. Er hat es als erster Mensch geschafft, zwei Zauberwürfel gleichzeitig unter 20 Sekunden zu lösen. Seine Passion erklärt er gegenüber dailytitan.com mit dem ersten Zaubertrick, den er gesehen hat: "Es war der erstaunlichste Moment meines Lebens und es war das Gefühl des Unmöglichen, das mich so glücklich machte ... es war etwas so Kleines, aber etwas, das einen großen Eindruck bei mir hinterließ, den ich mein Leben lang weitergeführt habe."