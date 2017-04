"Magic City" Street-Art-Ausstellung: Die Poesie der Straße

"Die Züge gehören uns" war das Motto der Münchner Sprayer

München gilt übrigens als eine Wiege der Graffiti-Kunst: "Die Züge gehören uns" - dieser gesprayte Schriftzug steht als Motto über der wilden, frühen Münchner Szene. 1982 besprüht "Ray" als erster hier einen Güterwagon. Die damaligen Flohmarkthallen an der Dachauer Straße bieten der Szene eine legale Spielwiese. Astrid Weindl (62) vom städtischen Kulturzentrum "Färberei" fördert die Sprayer: "Ich war von Anfang an verliebt in Graffiti. München war zentral. Ich habe Flächen organisiert. Von hier haben sich viele gute Leute aufgemacht in die Welt", sagt sie heute.

Loomit oder Z-Rock gehören dazu – auch der Sprayer "Won ABC2. Früher als kleiner Vandale und Schmierer verschrien, ist er in der "Magic-City"-Stadt mit einem blauen "Mural" vertreten: Es hat eine spektakuläre Höhe und heißt "blaue Stadt", drüber trohnt ein Polizist. Sein Münchner Sprüher-Freund Akim, erinnert sich noch gut an spektakuläre Aktionen, ohne Genehmigung: Nach vielen Scharmützeln mit der Polizei hat Won ABC wegen der Bemalung von 15 S-Bahn-Zügen eine Bewährungsstrafe erhalten.

Bis 3. September ist die Ausstellung "Magic City" in der kleinen Olympiahalle zu sehen. Ein scharfer Kritiker ist Sebastian Pohl: "Wir nennen das Projekt Tragic City. Für Street Art sollte man nicht 14 Euro Eintritt zahlen. Und es gibt leider kaum politische Kunst."

Was Straßenkunst ihm persönlich bringt, erklärt Akim: "Street Art bringt Menschen zusammen. Das ist Fun und Völkerverständigung. Ich fahre nach China, treffe dort Künstler und wir vereinbaren. Kommt, lasst uns eine Wand zusammen machen!"

Infos zu Öffnungszeiten und Workshops: www.magiccity.art, www.faerberei.de