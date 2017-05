Aus der US-Regierung war zu hören, "man beobachte" die Situation in Manchester. Auf der ganzen Welt äußerten Politiker inzwischen ihr Mitgefühl und Beileid.

"Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen", so Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre Anteilnahme gelte allen Opfern und Betroffenen sowie den Angehörigen in ihrer Trauer und Verzweiflung. Bundesinnenminister Thomas de Maizière zeigte sich entsetzt: "Unschuldige Kinder und Jugendliche heimtückisch in den Tod zu bomben, ist so niederträchtig, dass einem dafür die passenden Worte fehlen."

Ariana Grande unverletzt, Popwelt entsetzt

Ariana Grande selbst ist bei der verheerenden Explosion unmittelbar nach ihrem Konzert im britischen Manchester unverletzt geblieben. "Ariana ist okay", sagte ihr Sprecher Joseph Carozza der Los Angeles Times. "Wir sind weiterhin dabei zu untersuchen, was passiert ist."

Viele andere Stars bekundeten der Sängerin und den Konzertbesuchern über Twitter ihre Unterstützung. Viele fassten ihr Empfinden in einem Wort zusammen: "herzzerreißend". Die Sängerin Katy Perry schrieb: "Ich bete für jeden in Ariana Grandes Show." Ihre Kollegin Pink schrieb: "Meine Gedanken und Gebete sind mit den Leuten in Manchester, jedem, der betroffen ist, Ariana Grande und der gesamten Crew. Herzzerreißend."

Auch Grande selber äußerte sich via Twitter. "Ich bin am Boden zerstört. Es tut mir aus tiefstem Herzen leid. Mir fehlen die Worte", schrieb die Sängerin.

Die BBC veröffentlichte eine Tonaufnahme, auf der offenbar der Moment der Explosion zu hören ist. Im Hintergrund singt Ariana Grande ihre letzten Tackte, dann hört man einen lauten Knall. Danach bricht Panik aus.