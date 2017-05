Im TV sind sie noch ein Paar... Fabian Hambüchen und seine Marcia: Alles aus!

Wer heute Abend die Vox-Show "The Story of my Life" einschaltet, sieht ein verliebtes Paar, das auch im Alter zusammenbleiben will. Doch in Wirklichkeit sind Turn-Superstar Fabian Hambüchen und Marcia Ev längst getrennt.