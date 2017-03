Mit Julian Weigl und Kevin Volland haben es zuletzt zwei Talente, die in Giesing ausgebildet wurden, den Sprung in die deutsche Nationalelf geschafft. Bobby Wood hat mit seinen starken Leistungen beim Hamburger SV viele Begehrlichkeiten geweckt, aber auch in England spielte sich Christopher Schindler beim Zweitligisten Huddersfield Town in den Vordergrund.