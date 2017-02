Auch Maddies berühmte Tante Britney Spears (35) verkündete auf Twitter: "Ich bin so dankbar, dass Maddie nach Hause konnte... Es ist wirklich ein Wunder. Unsere Gebete wurden erhört und sie wurden beantwortet! Danke für all eure Liebe und Unterstützung in dieser Woche. Meine Familie weiß das mehr zu schätzen, als ihr euch vorstellen könnt."