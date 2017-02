Maddie ist wieder beim Sport Jamie Lynn Spears: Ihre Tochter ist endgültig zurück im Leben

Dass die Nichte von Britney Spears (35, "Glory" ) wieder fröhlich über das Spielfeld rennen kann, grenzt wahrlich an ein Wunder. Am 5. Februar war sie US-Medien zufolge auf dem Grundstück ihrer Familie mit einem motorisierten Fahrzeug verunglückt und beinahe in einem Teich ertrunken. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zeitweise sogar künstlich beatmet werden musste. Vor eineinhalb Wochen durfte sie die Klinik schließlich verlassen.