Wegen diverser Alleingänge und unglücklicher öffentlicher Auftritte wurde Kaluza zunächst von allen vier Geschäftsführern zum Rücktritt aufgefordert. Am Ende stellte sich nach übereinstimmenden Medienberichten auch der Aufsichtsrat gegen den erst am 25. Juni gewählten Vereinsboss. Kaluza selbst bezeichnete sich am Mittwoch in einem offenen Brief an die Mitglieder als "Quereinsteiger in der Welt des Fußballs", der von der Öffentlichkeitswirksamkeit dieses Geschäfts überrollt worden sei.