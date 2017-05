Der Pop-Experte hatte seinen ersten Einsatz beim ESC in Dublin im Jahr 1997. Das Erste, ONE und die Deutsche Welle übertragen das ESC-Finale am Samstag, 13. Mai, ab 21:00 Uhr live. Die zuvor ausgestrahlten Halbfinals laufen am Dienstag, 9. Mai, und Donnerstag, 11. Mai, ab je 21.00 Uhr live auf ONE.