Theorie versus Realität in München Selbsttest! Pendler deckt MVG-Verspätungswerte auf

Ein Kreuz ist’s! Wer in München auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, muss sich beinahe täglich in Geduld üben. Kein Tag vergeht, an dem die MVG keine Verspätungen bei S- oder U-Bahn vermeldet. Doch sind diese Meldungen auch alle korrekt?