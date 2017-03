Und Stürmer-Star Keith Aucoin, der am Sonntag mit seinen zwei Treffern der Matchwinner beim hart erkämpften 3:2-Sieg am Oberwiesenfeld war, meinte: "Wir haben jetzt drei Siege, das ist toll. Aber erreicht haben wir noch rein gar nichts. Dafür fehlt noch der entscheidende Erfolg. Bremerhaven wird alles dafür geben, dass sie sich nach dieser tollen Saison nicht ausgerechnet vor ihren Fans aus den Playoffs verabschieden müssen." Münchens Erfolgs-Coach Don Jackson, mit sechs Meisterschaften der erfolgreichste Coach der DEL-Historie, strapazierte wiederum das wohlgenährte Phrasenschwein. "Alle Erfolge liegen in der Vergangenheit, aber nur die Gegenwart zählt. Der wichtigste und schwerste Sieg ist immer der nächste", dozierte Jackson. In der regulären Saison hatten die Bremerhavener dem Meister in den vier Aufeinandertreffen zwei Siege – beide in München – abtrotzen können, in den Playoffs steht es 3:0 für den EHC.

Bremerhaven der beste Aufsteiger aller Zeiten

Gerade die 2:3-Pleite am Sonntag, als man mit 1:0 in Führung gelegen war und ausgerechnet in eigener Überzahl den Münchner Siegtreffer hatte hinnehmen müssen, war ein echter Nackenschlag für den besten Aufsteiger aller Zeiten. Nie zuvor hatte ein Team in seiner ersten DEL-Saison es bis ins Viertelfinale geschafft.

"Die Niederlage war sehr, sehr bitter für uns. Denn die Mannschaft hat sich wirklich den Hintern aufgerissen, hat alles gegeben. Dass wir dann am Ende wieder mit leeren Händen dastehen, ist sehr, sehr schade", sagte Bremerhaven-Coach Thomas Popiesch, "aber man muss zugeben, dass München einfach diesen einen entscheidenden Punch besser war. Der Sieg war schon verdient." Und Jackson fügte an: "Diese Serie ist noch nicht vorbei, Bremerhaven ist von Popiesch immer sehr gut eingestellt. Das war in jedem Spiel so, ich erwarte am Mittwoch nichts anderes. Gegen Bremerhaven gibt es keine einfachen Tore, keine einfachen Siege."

Nach dem Spiel gibt es Bier

Auf dem Weg aus der Münchner Arena traf Popiesch auf EHC-Manager Christian Winkler. Ein kräftiger Handschlag, Blicke voll gegenseitigen Respekts. "Nach dem Spiel am Mittwoch trinken wir ein Bier zusammen", sagte Popiesch und schickte noch eine Kampfansage hinterher: "Schade für dich, dass es ein Frustbier für dich sein wird."