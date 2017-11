Luxuriösestes Kreuzfahrtschiff der Welt Seven Seas Explorer: Schampus und Picasso

Mit Superlativen geizt die Luxus-Reederei Regent Seven Seas Cruises bei der Explorer nicht gerade: Größte Kunstsammlung auf See (einschließlich eines echten Picasso), großzügigstes Wohnerlebnis (die Regent Suite mit 413 Quadratmeter), erster Luxusliner der Welt mit ausschließlich Suiten mit Balkon (etwa 13 Quadratmeter) und das größte Spezialitäten-Restaurant (Compass Rose mit drei Speisekarten). Außerdem rühmt sich die Reederei mit dem umfassendsten All-Inclusive-Angebot der Welt auf der vier Schiffe umfassenden Flotte. Neben der Unterbringung in Suiten, teurer Weine und Spirituosen ist sogar das Flugticket zur Anreise mit drin. Beim Schwesterschiff, das im Frühjahr 2020 in See stechen soll, wurde eigens für die Namensfindung eine Lotterie für Geschäftspartner und Gäste ins Leben gerufen. Unter 14.000 Einsendungen machte schließlich Seven Seas Splendor (Herrlichkeit, Pracht) das Rennen.