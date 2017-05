Lustiges Video auf Instagram The Rock gnadenlos: Knallharter "Baywatch"-Test für Michael Phelps

"Das ist nicht irgendein kleiner Kinder-Pool in Rio, Mike. Das ist der Strand und du musst dir das verdienen", erklärt Dwayne Johnson in dem Clip. Erst werden seine Fähigkeiten beim Luftanhalten getestet, dann seine Schwimmtechnik in Frage gestellt, ehe er einen Plastik-Orca "wiederbeleben" muss. Der Rekord-Olympionike besteht den Test schließlich und erhält seine "Baywatch"-Badehose. Am Ende darf er oben ohne mit der neuen Crew am Strand entlang laufen. Das lustige Video ist übrigens ein Werbeclip für den US-Sportsender ESPN.